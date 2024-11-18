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"حصلنا على كلمة رجالة".. الزمالك يكشف تفاصيل أزمة "شيك" كهربا

12:16 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا ومارسيل كولر
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    حسام المندوه
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    حسام المندوه
  • عرض 12 صورة
    كهربا
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    حسام المندوه
  • عرض 12 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 12 صورة
    حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك
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    محمود عبدالمنعم كهربا
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    حسام المندوه
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    محمود كهربا لاعب الأهلي
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    كهربا
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كشف أمين صندوق نادي الزمالك، حسام المندوه، تفاصيل أزمة "الشيك" المستحق على محمود عبد المنعم كهربا للفارس الأبيض.

وقال أمين صندوق نادي الزمالك عبر قناة "إم بي سي مصر": "حصلنا على (كلمة رجالة) بسداد المبلغ المتبقي من غرامة كهربا".

وأضاف: "وإذا لم نحصل منه على شيك بهذا المبلغ، كنا لن نستطيع التحرك قانونيًا للحفاظ على حق الزمالك".

وواصل: "غرامة كهربا كانت حوالي 77 مليون جنيه، استقبلنا 70 مليونا بحوالة بنكية، والمتبقي كان 7 ملايين من خلال شيك، ووضعناه في البنك باعتبار أن موعد استحقاقه كان خلال شهر".

واختتم حسام المندوه: "وعندما حان وقته وجدناه دون رصيد، وتحدثنا مع وكيل كهربا أكثر من مرة ثم اتخذت الإدارة المالية الإجراءات القانونية".

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الزمالك كهربا حسام المندوه شيك كهربا قضية كهربا
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