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"من 100 ألف إلى 40 مليون يورو".. تطور القيمة السوقية لعمر مرموش خلال 7 سنوات

07:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

في عام 2017 انتقل اللاعب الشاب بصفوف وادي دجلة إلى الفريق بنادي فولفسبورج الأماني ويضع موقع ترانسفير المتخصص في ملف الانتقالات أن قيمة الانتقال كانت 100 ألف يورو.

الجناح المصري خاض بعد ذلك أكثر من تجربة ليصل أن يُعلن المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ماركوس كروش ـ فريق مرموش الحالي ـ إن مبلغ 40 مليون يورو ليس كافياً ليرحل النجم المصري عن ناديهم.

وأخذت القيمة السوقية لمرموش في التزايد مع كل انتقال؛ إذ وصلت إلى 125 ألف يورو عندما تم تصعيد للفريق الأول.

وخرج مرموش في موسم 2021/22 إلى نادي سانت بيولي الألماني وكانت القيمة المالية 400 ألف يورو قبل أن يعود مع نهاية الموسم ولكن هذه المرة كانت قيمة السوقية 2 مليون يورو.

وخاض بعد ذلك فترة إعارة جديدة بنادي شتوتجارت ومع نهاية الإعارة بلغت قيمة الانتقال بحسب ترانسفير ماركت 6 مليون يورو.

وهي القيمة التي وضعها الموقع ذاته الخاص بالإحصائيات عند انتقال اللاعب الدولي إلى نادي آينتراخت فرانكفورت.

وتألق صاحب الـ 25 عاماً بقميص آينتراخت فرانكفورت لتربط تقارير صحفية عالمية اسمه بالتواجد في قائمة اهتمام أندية كبرى في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيية مثل ليفربول الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

وشارك اللاعب بالموسم الحالي 2024/25 في 16 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 لزملائه خلال 1267 دقيقة لعب.

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