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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"لم يكن ابن الوز عوام" هذه المرة إذ اتجه احمد ابن نجم منتخب مصر والزمالك السابق فاروق جعفر إلى مجال الإعلام؛ حيث عمل مراسلاً تليفزيونيًا لقنوات رياضية.

ولكن قبل أن يكون مراسلاً لقناة أون تايم سبورت كان يعمل أحمد فاروق جعفر بقناة النيل للرياضة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية ( أ ش أ) في نوفمبر 2012 خبر يفيد ضبطه بحوزته مواد يُشتبه كونها مخدرة ولكن لم يُنشر أي شيء بعد ذلك بخصوص الواقعة.

وعاد بعد ذلك ليكون مراسلاً تلفزيوينًا وبرز مع قناة أون تايم سبورت لعل أبرز المواقف التي تعرض لها كان خلال تغطيته لمنافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018 وفوُجيء بقبلة على الهواء.

وتزوج أحمد فاروق جعفر بالعام ذاته من فتاة خارج الوسط الرياضي ثم ابتعد عن الأضواء بعد ذلك.

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