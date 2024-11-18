"من التهنئة للاعتذار للأهلاوية".. ماذا حدث بين مدافع الأهلي ومهاجم بيراميدز؟ (صور)

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كتب- محمد خيري:

أزمة جديدة فرضت على الساحة الرياضية، خلال الساعات الماضية، بين خالد عبدالفتاح مدافع فريق الأهلي ومروان حمدي مهاجم فريق بيراميدز.

وكانت الفترة الماضية شهدت توتر في العلاقات بين مروان حمدي، وجمهور الأهلي، على خلفية توجيهه بعض السباب للأحمر، خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري الموسم الماضي.

ماذا حدث بين مدافع الأهلي ومهاجم بيراميدز؟

بدأت القصة عندما نشر خالد عبدالفتاح تهنئة عبر صفحته الشخصية لمروان حمدي، بمناسبة عيد ميلاده، وهو ما أدى لحالة من الاستياء لدى مشجعي القلعة الحمراء بسبب الخلافات القديمة.

وبعدها تحرك النادي الأهلي، لاحتواء غضب الجماهير ونشروا بيانا لخالد عبد الفتاح أكد فيه اعتذاره عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

وبعدها نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي صورة مروان حمدي، أشاد من خلالها باللاعب.

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