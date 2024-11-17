أمح الدولي في المستشفى وكهربا يوجه إليه رسالة.. ما التفاصيل؟

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كتب ـ محمد الميموني:

نشر أمح الدولي صورا له داخل أحد المستشفيات، وذلك بعد إصابته في العمود الفقري.

وكتب أمح الدولي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي " فيس بوك": "ادعولي كتير إصابة في العمود الفقري".

ونشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة برفقة أمح الدولي قائلاً: "تقوم بالسلامه يا قلبي".

والجدير بالذكر أن أمح الدولي هو صديق كهربا وأشهر مشجعي المارد الأحمر