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الزمالك يفوز على الأهلي في الدوري المصري لكرة اليد

10:07 م الأحد 17 نوفمبر 2024

الأهلي والزمالك في كرة اليد

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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الأهلي، بنتيجة 32 - 30، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وسيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ بداية اللقاء، حيث أنهى الفارس الأبيض الشوط الأول، بنتيجة 20 - 15، في اللقاء الذي أقيم بينهما، على صالة "ستاد القاهرة الدولي".

واستمر تفوق الفارس الأبيض، في الشوط الثاني من اللقاء، لينجح في حسم نتيجة المباراة لصالحه، بنتيجة 32-30.

والجدير بالذكر أن الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على الزمالك، في مباراة نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، التي أقيمت في المغرب خلال الشهر الماضي، بنتيجة 26-25.

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