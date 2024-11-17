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"بعد انتهاء القضية".. أحمد فتوح يوجه رسالة إلى أشرف عبد العزيز

09:59 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (2)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه الشكر إلى المحامي أشرف عبد العزيز، بعد إنتهاء الأزمة الخاصة به والحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات.

ونشر فتوح صورة له رفقة أشرف عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "مع خالص الشكر والتقدير للأستاذ أشرف عبدالعزيز، أبويا".

وكانت محكمة جنايات مطروح، قضت بمعاقبة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به.

وتعرض أحمد فتوح في أغسطس الماضي لحادث على طريق الساحل الشمالي، مما أدى إلى وفاة شخص يدعى أحمد السيد الشوبكي، وكان يتم محاكمته بتهمة القيادة تحت تأثير تناول الحشيش والتسبب في قتل أحد الأشخاص عن طريق الخطأ.

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