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"بعد تهنئته".. رد مثير من مروان حمدي على أزمة خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي

09:19 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي
  • عرض 6 صورة
    خالد عبد الفتاح لاعب نادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    مروان حمدي
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    مروان حمدي
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    مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز
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كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسعة، بعد قيام اللاعب خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي بتهنئة مروان حمدي لاعب بيراميدز، وهو ما أثار غضب جماهير الأهلي، نظراً لأزمة لاعب بيراميدز مع جماهير الأهلي منذ عدة أشهر، بعد توجيه السباب لجماهير النادي الأهلي قبل أن يقوم بالاعتذار بعد ذلك.

وكان خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له مع زميله السابق في نادي سموحة، لتهنئته بعيد ميلاده الـ28، قبل أن يقوم اللاعب بعد ذلك بالاعتذار عن هذا المنشور، في بيان رسمي نشر عبر الموقع الرسمي للمارد الأحمر.

وتفاعل مروان حمدي لاعب فريق بيراميدز، مع هذا الأمر بطريقة جدلية، من خلال نشر صورة له مع مروان حمدي وعلق عليها: "أخويا وحبيبي رغم كل شئ مع وضع رمز تعبيري قلب".

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