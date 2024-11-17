الكشف عن كواليس حريق منزل عضو مجلس إدارة الزمالك وتفاصيل حالته الصحية

كتب مراسل مصراوى:

كشف مصدر، عن كواليس نشوب حريق داخل منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مشيراً إلى تفاصيل حالته الصحية.

وأعلنت قناة نادي الزمالك اليوم منذ قليل، عن نشوب حريق داخل منزل عضو مجلس إدارة النادي محمد طارق، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن السبب وراء الحادث، هو انفجار شاحن في غرفته، مما أدى إلى تعرضه لحروق شديدة في يديه ووجهه".

وأضاف: "تم نقل طارق إلى مستشفى القصر العيني، تم دخوله إلى العناية المركزة فور وصوله إلى المستشفى".

واختتم المصدر: "هناك تفكير في الوقت الحالي، بنقله إلى مستشفى متخصصة في الحروق وهو ما تم رفضه من قبل الطبيب خوفا من تدهور حالته الصحية".

ويذكر أن محمد طارق نجح فى انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسن لبيب، رئيس النادي الحالي.

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