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كتب - يوسف محمد:

أعلنت قناة نادي الزمالك اليوم الأحد، نشوب حريق داخل منزل عضو مجلس إدارة النادي محمد طارق.

وكشف قناة نادي الزمالك الرسمية، أن عضو مجلس إدارة الزمالك، تم نقله إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية.

وكان محمد طارق نجح فى انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسن لبيب، رئيس النادي الحالي.

من هو محمد طارق؟

يبلغ محمد طارق من العمر 37 عاماً، فهو من مواليد 3 نوفمبر 1987.

وسبق لمحمد طارق ممارسة كرة القدم، في الفئات السنية الصغيرة داخل نادي الزمالك.

وتخرج محمد طارق من كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية.

وبخلاف عمله كعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلا أنه يمتلك شركة تعد من أهم وأشهر شركات الملابس في مصر.

ويعد محمد طارق، أحد أعضاء غرفة الصناعة شعبة الملابس الجاهزة وشارك في العديد من المهرجان المصرية، من قبل.

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