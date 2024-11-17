نشوب حريق في منزل عضو مجلس نادي الزمالك

10 صور من مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري في الدوري

"بعد حريق منزله ونقله للمستشفى".. من هو محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي

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كتب - مراسل مصراوي:

أعلنت القناة الرسمية لقناة الزمالك عن نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة النادي.

وأوضحت القناة أن الحريق كان في منزل محمد طارق، عضو مجلس الزمالك فوق السن، قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات تحت الرعاية الطبية.

ونجحت القائمة الموحدة، برئاسة حسين لبيب، في انتخابات نادي الزمالك 2023، لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سوات مقبلة، وتواجد محمد طارق ضمن الأعضاء فوق السن بجانب كل من، أحمد سليمان وحسين السيد، بجانب عمرو أدهم وهاني شكري وهاني بيرزي.

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