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نشوب حريق في منزل عضو مجلس نادي الزمالك

07:36 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب - مراسل مصراوي:

أعلنت القناة الرسمية لقناة الزمالك عن نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة النادي.

وأوضحت القناة أن الحريق كان في منزل محمد طارق، عضو مجلس الزمالك فوق السن، قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات تحت الرعاية الطبية.

ونجحت القائمة الموحدة، برئاسة حسين لبيب، في انتخابات نادي الزمالك 2023، لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سوات مقبلة، وتواجد محمد طارق ضمن الأعضاء فوق السن بجانب كل من، أحمد سليمان وحسين السيد، بجانب عمرو أدهم وهاني شكري وهاني بيرزي.

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محمد طارق الزمالك حريق منزل عضو مجلس الزمالك
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