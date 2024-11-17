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مدافع الزمالك ينتظم في المران بعد غياب طويل قبل مواجهة المصري

05:04 م الأحد 17 نوفمبر 2024

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

انتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب الغياب الطويل للاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعي في الرأس، وانتهائه من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز،

وشارك الزناري في فقرات المران سواء البدنية والتأهيلية بجانب فقرة تدريبات الكرة بشكل طبيعي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة اللاعب أثناء أداء التدريبات، ومنحه التعليمات بعدم الالتحام القوي بالرأس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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