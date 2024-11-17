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المدير الرياضي لفرانكفورت: 40 مليون يورو ليست كافية لرحيل مرموش

04:48 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش (1)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش (2)
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش (1)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ماركوس كروش، إن مبلغ 40 مليون يورو ليس كافياً ليرحل النجم المصري بصفوفهم عمر مرموش.

وأضاف ماركوس كروش، في تصريحات أوردتها صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد:"عندما تمتلك لاعب يتمتع بالمواصفات الحالية لعمر مرموش فطبيعي أن تكون هناك أندية مهتمة بضمه وأحاديث حول مستقبله".

ويرى المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن القيمة التسويقية التي يضعها موقع ترانسفير ماركت لمرموش المقدرة بـ 40 مليون يورو لن تكون كافية ليضم أي فريق اللاعب.

وأتم كروش تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يضعون قيمة تسويقية لكل لاعب بفريقهم وإذا جاء نادٍ يدفع هذه القيمة فسيسمحون للاعب بالرحيل.

مرموش صاحب الـ 25 عاماً شارك بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024/25 في 16 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 لزملائه خلال 1267 دقيقة لعب.

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آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني
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