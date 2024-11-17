فرجاني ساسي يصدم الزمالك.. الغندور يكشف التفاصيل

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور إن فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك السابق متمسك بالحصول على 700 ألف يورو من القلعة البيضاء.

وقال "الغندور" في برنامجه عبر قناة "المحور"، أن فرجاني ساسي ينتظر حكم المحكمة الرياضية لتأكيد أحقيته بالحصول على المبلغ من الزمالك خاصة أنه ترك الأمر برمته للقضاء.

وأضاف: "ساسي حصل على حكم سابق لصالحه بأحقيته في الحصول على 700 ألف يورو من الزمالك، وتقدم الزمالك بالاستئناف على قرار فيفا".

وأكمل: "ورد اللاعب بالتقدم باستئناف في المحكمة الرياضية والتي أيدت حصوله على 700 ألف يورو، وهو ما جعل الزمالك يستأنف مجددا على القرار".

وأتم تصريحاته: "فرجاني ساسي كان يستند في شكواه على أن الزمالك خصم 400 ألف يورو من مستحقاته لأسباب غير عادلة، حيث زعم أن الخصم جاء لغيابه عن المران رغم أن لائحة النادي لا تنص على تلك العقوبة".

اقرأ أيضا:

"ممنوع القيادة".. محامي فتوح يفجر مفاجأة ويكشف مصير الاستئناف على الحكم

"مش عاوزه".. جوميز يطلب التخلص من لاعب الزمالك الجديد