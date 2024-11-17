الزمالك يستأنف تدريباته واختبار طبي لـ "زيزو"

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح البرتغالي جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللاعبين راحة من مران اليوم الأحد، بعد العودة من ليبيا أمس السبت، عقب المشاركة في ودية النصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد سعد.

وسوف يخضع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لاختبار طبي، خلال مران اليوم، لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية عقب الانتهاء من التأهيل، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة سموحة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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