موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري اليد والقناة الناقلة

جوميز: لست قلقاً من عقدي مع الزمالك.. وأتمنى تحقيق بطولة الدوري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق الأهلي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

ومن المقرر أن تنقل المباراة التي ستقام بصالة استاد القاهرة على قناة أون تايم سبورتس 2.

وتأتى المباراة ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث بالمرحلة الأولى لدورى المحترفين.

كان فريق رجال يد الأهلي قد فاز على البنك الأهلي في المباراة السابقة بالدوري بنتيجة 32-20 ، فيما فاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 38-29.

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