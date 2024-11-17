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موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري اليد والقناة الناقلة

02:15 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    يد الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين
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    يد - الأهلي والزمالك
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    كرة يد - الأهلي والزمالك
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    كرة يد - الأهلي والزمالك
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    كرة يد الأهلي والزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق الأهلي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

ومن المقرر أن تنقل المباراة التي ستقام بصالة استاد القاهرة على قناة أون تايم سبورتس 2.

وتأتى المباراة ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث بالمرحلة الأولى لدورى المحترفين.

كان فريق رجال يد الأهلي قد فاز على البنك الأهلي في المباراة السابقة بالدوري بنتيجة 32-20 ، فيما فاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 38-29.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك يد الأهلي يد الزمالك القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك الدوري المصري لكرة اليد
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