"رغم الترشح وحيدا".. شرط فوز قائمة هاني أبو ريدة بانتخابات اتحاد الكرة

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر طلع، أن قائمة هاني أبو ريدة، تنتظر الجمعية العمومية، لنيل إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتزكية.

وأغلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي أمس السبت، ولم يترشح شوى قائمة المهندس هاني أبوريدة.

وأوضح المصدر، أن اللائحة تشير إلى ضرورة عرض انتخاب القائمة بالتزكية على الجمعية العمومية، والتصويت بنعم أم لا، بعد عدم ترشح أي قوائم أخرى، ولا بد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية".

وأكمل: "لابد من حضور 68 ناديًا من أصل 134 لاكتمال النصاب القانوني، على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة".

وأتم المصدر: "حال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة هاني أبو ريدة، سيتسلم المدير التنفيذي مهام عمل الاتحاد، لحين استشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

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