"الأهلي ميقدرش على ثمنه".. نجم الزمالك السابق يكشف نبأ سار للجماهير بشأن زيزو

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كتب- محمد خيري:

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية الحالي، موقف تجديد تعاقد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأبيض خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد "زيزو" مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي، والرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

وقال طارق السيد في تصريحات على قناة dmc: "كل مصر تتحدث عن زيزو كأنه اللاعب الوحيد الذي يجدد عقده".

وأضاف: "زيزو لم يكن له أي رد فعل يشير إلى رفضه التجديد، والزمالك يسعى للتجديد، ولو لا قدر الله لم ينجح التجديد، فـ زيزو لن يلعب في أي نادي مصري سوى الزمالك".

وأكمل: "زيزو سيجدد للزمالك خلال الفترة القادمة، وهناك أخبار جيدة لجمهور الأبيض، واللاعب متواجد داخل نادي الزمالك إن شاء الله".

وأتم تصريحاته: "هناك مفاوضات من أندية مصرية مع زيزو، وهناك عروض قوية له، ولن يلعب للأهلي، لأن الأحمر ما يقدرش على تمنه، واللاعب متمسك بالزمالك".

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