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ابن حكيم: والدي لم يضغط على لدخول مجال الفن.. وطموحي الانضمام لبرشلونة

11:58 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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    عمر حكيم لاعب نوفيلدا السابق (1)
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    عمر حكيم لاعب زد السابق (6)
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    عمر حكيم لاعب زد السابق (1)
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    عمر حكيم لاعب زد السابق (4)
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    عمر حكيم لاعب زد السابق (3)
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    عمر حكيم لاعب نوفيلدا السابق (1)
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    عمر حكيم لاعب ديبورتيفو إلدينزي الإسباني (2)
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    عمر حكيم لاعب نوفيلدا السابق (5)
  • عرض 15 صورة
    عمر حكيم لاعب ديبورتيفو إلدينزي الإسباني (1)
  • عرض 15 صورة
    عمر حكيم لاعب نوفيلدا السابق (6)
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    عمر حكيم لاعب نوفيلدا السابق (7)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمر حكيم، ابن المطرب حكيم المحترف بصفوف ديبورتيفو الدينزي الإسباني، إن والده لم يضغط عليه ليدخل المجال الفني بل تركه يفعل ما يُحب.

وأشار اللاعب صاحب الـ 21 عامًا في تصريحات لفضائية DMC مساء السبت إلى أنه يحب كرة القدم منذ صغره ووالده تركه يفهعل ما يحبه ولم يكن لديه هو أي طموحات فنية بل كان يُحب الكرة.

وأوضح ابن الفنان حكيم أن والده يدعمه وسافر إلى إسبانيا لرؤيته مع فريقه، منوهًا إلى أنه ينشط حاليًا بفريق الرديف لنادي ديبورتيفو الدينزي بالدرجة الثانية في إسبانيا؛ إذ يريد إثبات نفسه في البداية ثم الصعود للفريق الأول.

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر والانضمام لصفوف برشلونة في إسبانيا الذي يُشجعه منذ صغره.

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عمر حكيم برشلونة نجل حكيم ابن حكيم ديبورتيفو الدينزي الإسباني
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