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مصدر يؤكد لمصراوي غياب لاعب الزمالك أمام المصري البورسعيدي

11:36 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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    محمد شحاتة لاعب منتخب مصر
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    محمد شحاته
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    محمد شحاته
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    محمد شحاتة من وصول بعثة منتخب مصر
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    محمد شحاتة
  • عرض 7 صورة
    محمد شحاتة
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كتب ـ رامي بيشاي:

كشف مصدر عن موقف لاعب خط وسط فريق الزمالك محمد شحاتة من المشاركة أمام المصري البورسعيدي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد غياب اللاعب عن المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام كاب فيردي أول أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف طبيب الزمالك؛ لتحديد فترة علاجه ومدة غيابه

ويستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر والاتحاد صاحب المركز الثالث ونقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.

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محمد شحاتة الزمالك منتخب مصر إصابة محمد شحاتة
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