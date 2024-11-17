"ممنوع القيادة".. محامي فتوح يفجر مفاجأة ويكشف مصير الاستئناف على الحكم

كتب- محمد خيري"

كشف أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مفاجأة بعد الحكم على اللاعب الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية دهس أحد المواطنين والتسبب في وفاته.

قال "عبدالعزيز" في تصريحات تلفزيونية: "تم الحكم على فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وهذا يعني أنه إذا ارتكب أي جريمة أخرى يُنفذ الحكم".

أكمل: "أحمد فتوح ممنوع من قيادة السيارة نهائيا حالياً، لعدم ارتكاب أي مخالفة أخرى في الفترة المقبلة".

أضاف: "المحكمة ارتأت أن فتوح شاب صغير، وله مستقبله، وصحيفته الجنائية لم يكن بها سابقة، ويمكننا الاستئناف على الحكم، وحتى الآن لم أقرأ حيثيات".

وأتم تصريحاته: "ما يهمنا حاليا أن أزمة فتوح انتهت، وتم التصالح مع أهل المتوفي، وهو قيمة كبرى لمنتخب مصر".

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