الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب والجزائر في بطولة شمال أفريقيا

كتب- محمد خيري:

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة روجيريو ميكالي، مع نظيره الجزائر اليوم الأحد، في بطولة شمال أفريقيا.

وتنطلق مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر، في الجولة الثانية، من بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، على ملعب هيئة قناة السويس.

وافتتح منتخب الشباب، مشواره في التصفيات مساء الخميس الماضي، بالخسارة أمام المغرب بهدفين مقابل هدف.

ويسعى المنتخب الوطني، للفوز في مباراة اليوم من أجل التعويض واستعادة آمال التأهل خاصة وأن التصفيات تقام فى مصر وتحديدا في الإسماعيلية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وتقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الجزائري، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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