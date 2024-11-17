"تضم لاعب كرة وتسقط؟".. مجدي عبدالغني يفتح النار بعد انسحابه من انتخابات اتحاد الكرة

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي مجدي عبد الغني أن عدم الوضوح وراء الانسحاب من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.

وقال "عبدالغني" خلال برنامجه عبر قناة "الشمس": "اجتمعت مع القائمة واتخذنا قرارا بعدم الترشح بسبب عدم الوضوح للصورة كاملة في الانتخابات".

وأضاف: "القائمة كان بها العديد من النجوم السابقين والمسؤولين ولكن اتفقنا على الحفاظ على صورة هؤلاء النجوم وعدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة"

وأكمل: "عدم وجود لاعب كرة في أي قائمة بانتخابات اتحاد الكرة يعمل علامات استفهام كبيرة".

وأتم تصريحاته: "لما قائمة تضم لاعبي كرة وتسقط يبقى الأفضل أن نأخذ خطوة للوراء ونتفرج على المشهد".

وأغلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة بشكل رسمي أمس السبت، ولم يتقدم غير قائمة المهندس هاني أبوريدة.

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