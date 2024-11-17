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"مش عاوزه".. جوميز يطلب التخلص من لاعب الزمالك الجديد

10:28 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

جوميز

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، احتمالات رحيل البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات شتوية المقبلة.

وتعاقد نادي الزمالك مع "ميشالاك" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من نادي أحد السعودي حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، غير راض عن أداء كونراد ميشالاك خلال الفترة التي لعبها منذ بداية الموسم.

وأوضح المصدر، أن جوميز طالب إدارة الزمالك في تدعيم صفوف الفريق بلاعب جناح خلال الفترة المقبلة، في ظل المعاناة التي يواجهها حاليا.

وأضاف المصدر، أن المدرب البرتغالي رحّب برحيل كونراد في الانتقالات المقبلة، والتدعيم بلاعب أفضل منه خاصة وأنه لم يختاره من البداية وفرض عليه بسبب ضيق الوقت.

جوميز كونراد ميشالاك الانتقالات شتوية نادي الزمالك
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