أصدرت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسي مطروح مساء اليوم السبت حكماً بمعاقبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

هذا الحكم كان بعد اتهام فتوح بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في قتل أمين الشرطة الراحل السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي؛ إذ تم حبسه على إثرها قبل الحصول على إخلاء سبيل على ذمة القضية.

ولكن لا تُعد هذه هي الأزمة الأولى التي واجهت اللاعب في مسيرته الكروية.

1) عرضه للبيع

إذ أعلن رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور عرض فتوح للبيع هو وزميله بالفريق حينها عبدالله جمعة؛ معللاً:"وأحمد فتوح وعبدلله معروضان للبيع والأمر ليس بسبب كورونا هناك مخدرات في جسدهما وهناك علاقات نسائية وتم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

2) مغادرة معسكر الزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر 2023 عدة عقوبات على ثلاثي الزمالك فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بسبب مغادرتهم لمعسكر الفريق بدون إذن، للاطلاع على التفاصيل كاملة.. اضغط هنا

3) تجديد عقده وصوره مع حسين الشحات

دخل أحمد فتوح في أزمة مع جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأخر إعلان تجديد تعاقده وما تم تفسيره عن تلويحه بالانضمام للأهلي بعد التقاطه صورًا مع لاعبي الأهلي قبل أن يجدد تعاقده مع النادي.