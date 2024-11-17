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كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل البلاغ المقدم من نادي الزمالك ضد موكله، بسبب التأخر في سداد المبلغ المتبقي عليه من الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وقال عبد العزيز: "سمعنا يوم الأربعاء الماضي أن إدارة نادي الزمالك، قامت بتحرير محضر ضد كهربا، بشأن الشيك المستحق من كهربا".

وأضاف: "كنت انتظر من إدارة نادي الزمالك التواصل معي، للوصول إلى طريقة مناسبة لسداد قيمة الشيك المستحق على اللاعب، وكهربا بمثابة ابني".

وتابع: "إذا تواصل معي أي من مسؤولين نادي الزمالك، كنت سأخبرهم أنه سوف يتم سداد المبلغ خلال شهر".

وواصل: "سأجلس مع كهربا، لمعرفة قدرته المالية وإيجاب الطريقة لتسديد المبلغ المقرر وبعد ذلك سيتم عقد جلسة مع المسؤولين داخل نادي الزمالك، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الأزمة".

واختتم عبد العزيز تصريحاته: "كهربا قال لي، لا تشغل بالك بهذا الأمر، لحين الانتهاء من أزمة فتوح وأخبرني أنه سيأتي إلى المكتب لمناقشة هذه الأزمة".

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