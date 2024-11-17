محامي فتوح يكشف تفاصيل الحكم الصادر ضد اللاعب

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كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف عبد العزيز محامي لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، كواليس الحكم الصادر ضد نجم نادي الزمالك، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات.

وقال عبد العزيز في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "محكمة الجنايات أصدرت حكم ضد أحمد فتوح بالحبس لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، مما يعني أنه في حال قيام اللاعب بأي جريمة أو أزمة خلال الثلاث سنوات يتم تطبيق الحكم عليه".

وأضاف: "تم سؤال كثيراً خلال الساعات الماضية بعد الجلسة، عن الأمر المتعلق بسحب رخصة القيادة من اللاعب، ولكنني حتى الآن لم أطلع على حيثيات الحكم الصادر بشكل كامل".

واختتم عبد العزيز تصريحاته: "تم التصالح بين أسرة المتوفى وفتوح في شهر أكتوبر الماضي".

وكان أحد فتوح تعض لحادث سير خلال شهر أغسطس الماضي، خلال عودته من الساحل الشمالي وهو يقود سيارته، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص إثر الحادث، يدعى أحمد السدي الشوبكي، ليتم محاكمته بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير تناول المخدرات "الحشيش".

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