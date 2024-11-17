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والد أشرف داري يكشف موعد عودة مدافع الأهلي من الإصابة

12:07 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

أشرف داري

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كتب - محمد القرش:

كشف زهير داري والد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشرف داري، موعد عودته إلى التدريبات.

وقال زهير داري في تصريحات عبر قناة المحور: "أشرف أتم فترة العلاج بشكل نهائي وأمامه 15 يوما قبل المشاركة مع الأهلي".

وأضاف: "أشرف داري كان يلعب بشكل طبيعي مع الوداد وعدم مشاركته مع فريق بريست كانت لأسباب فنية وليس لها علاقة بإصابته".

وتابع: "مع شارلروا كان يلعب بشكل مستمر وساهم في عدم هبوط الفريق من الدوري البلجيكي الدرجة الأولى".

وزاد: "أشرف تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل مع منتخب المغرب ولم يشارك وعاد للأهلي دون راحة واستمر في التدريبات".

واختتم والد أشرف داري: "الآن تعافى بنسبة 100% وينتظره فقط التأقلم مع الأهلي وباقي زملائه في الفريق".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع المدافع المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق ستاد بريست.

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