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"مبياخدوش فلوس وممكن ميكملوش لعب".. مستجدات سرقة هواتف لاعبات بالدوري المصري

05:01 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

كشف حمادة لوشا المدير الفني لسيدات مركز شباب البرجاية، مستجدات أزمة فريقه التي تعرض لها خلال الأيام الماضي، بسرقة هواتف اللاعبات، بين شوطي مباراة الفريق ضد مدينة نصر.

وقال لوشا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "التحقيقات مستمرة وحتى الآن لا يوجد جديد، وبهذا الوضع البنات لن يكملن لعب كرة القدم، وتوجد فتاة من بينهم اشترت هاتفها الذي سُرق حديثا، كما أن باقي اللاعب في حالة ليست جيدة بسبب السرقة، كما أنهن لا يحصلن على رواتب "مبياخدوش فلوس"، فقط بدل تنقلات".

وتعرضت لاعبات مركز شباب البرجاية، لسرقة هواتفهن، من غرفة تغيير ملابسهن في مباراة مدينة نصر، ولم تستكمل المباراة التي كان الأول متقدما فيها بثلاثية، وانتقل الفريق إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

مركز شباب البرجاية مدينة نصر سرقة هواتف لاعبات
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