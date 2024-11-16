الإسماعيلي يهنئ هاني أبو ريدة بعد الفوز برئاسة الاتحاد

كتب - يوسف محمد:

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، على تهنئة هاني أبو ريدة، بعد فوزه برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية.

ونشر الحساب الرسمي للإسماعيلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، يهنئ المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لفوزه برئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالتزكية".

وتمكن هاني أبو ريدة من الفوز برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية، بعد غلق باب الترشح للانتخابات في تمام الرابعة مساء اليوم، دون تقدم أي قائمة أخرى بخلاف قائمة أبو ريدة.

وتعد هذه هى الولاية الثانية، التي يرأس فيها أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث سبق له تولي هذا المنصب، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.