في معسكر مصر.. تريزيجيه يُهدي لاعب الزمالك قميص طرابزون (صورة)

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كتب - محمد القرش:

أهدى جناح منتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه، صديقه ناصر ماهر لاعب الزمالك، قميص فريق طرابزون التركي.

ونشر ناصر ماهر عبر خاصية "ستوري" على حسابه بمنصة "إنستجرام" صورة مع تريزيجيه ويحملان قميص فريق طرابزون.

وانتقل تريزيجيه إلى الريان القطري في موسم 2024/25 قادما من طرابزون التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الجدير بالذكر أن الثنائي يتواجدان في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوتسوانا في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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