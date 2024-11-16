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في معسكر مصر.. تريزيجيه يُهدي لاعب الزمالك قميص طرابزون (صورة)

11:02 م السبت 16 نوفمبر 2024
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  • عرض 13 صورة
    ناصر ماهر من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    تريزيجية
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
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    ناصر ماهر يسدد على شوبير
  • عرض 13 صورة
    محمود تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 13 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    محمود تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    ناصر ماهر ودونجا
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كتب - محمد القرش:

أهدى جناح منتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه، صديقه ناصر ماهر لاعب الزمالك، قميص فريق طرابزون التركي.

ونشر ناصر ماهر عبر خاصية "ستوري" على حسابه بمنصة "إنستجرام" صورة مع تريزيجيه ويحملان قميص فريق طرابزون.

وانتقل تريزيجيه إلى الريان القطري في موسم 2024/25 قادما من طرابزون التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الجدير بالذكر أن الثنائي يتواجدان في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوتسوانا في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ناصر ماهر وتريزيجيه

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منتخب مصر ناصر ماهر تريزيجيه مصر ضد بوتسوانا كأس الأمم الأفريقية
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