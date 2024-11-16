كتب - يوسف محمد:

تمكن هاني أبو ريدة من الفوز برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية، بعد غلق باب الترشح للانتخابات في تمام الرابعة مساء اليوم السبت، دون تقدم أي قائمة أخرى بخلاف قائمة هاني أبو ريدة.

وستكون هذه هى الولاية الثانية، التي يرأس فيها أبو ريدة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث سبق له تولي هذا المنصب، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.

وشهدت الفترة الأولى التي تولى فيها هاني أبو ريدة، رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم تحقيق عدد من الأرقام المميزة، أبرزها إعادة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا، في نسخة عام 2017 بعد غياب ثلاث نسخ متتالية عن البطولة.

ونجح المنتخب المصري، في الصعود إلى نهائي أمم أفريقيا 2017، قبل يخسر اللقب أمام منتخب الكاميرون، بنتيجة 2-1 في النهائي.

كما شهدت فترة رئاسة أبو ريدة للاتحاد المصري، صعود مصر إلى كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 28 عاماً، حينما تمكن منتخب الفراعنة من الصعود لمونديال روسيا 2018 تحت قيادة المدير الفني، هيكتور كوبر.

وخلال تواجد أبو ريدة، على رأس الاتحاد المصري لكرة القدم، استضافت مصر، بطولة أمم أفريقيا عام 2019، بالإضافة إلى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً أيصاً.

وحصد منتخب مصر تحت 23 عاماً، البطولة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما أخفق المنتخب الأول في أمم أفريقيا 2019، ليودع البطولة من دور ال 16 على يد منتخب جنوب أفريقيا.

وكانت هزيمة المنتخب أمام جنوب أفريقيا، وسط حضور جماهيري كبير في ستاد القاهرة الدولي، في دور ال 16 بأمم أفريقيا 2019، بمثابة النهاية لأبو ريدة ومجلسه، حيث تقدم بعدها باستقالته من رئاسة الاتحاد المصري وهو ومجلسه وكل أعضاء المجلس.

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