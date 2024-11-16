محمد عابدين يكتب: كلام يستحق الاهتمام

الحمد والشكر لله، فقد نجح منتخبنا القومي في التعادل 1/1 مع (كاب فيردي)؛ وذلك بفضل عدم التهاون في الأداء واحترام المنافس واللعب بجدية وتركيز.. بالرغم من ضمان منتخبنا القومي الصعود لبطولة الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب العام القادم.

وكانت هذه المباراة، ومباراة (بوتسوانا) الأخيرة في التصفيات، فرصة للكابتن حسام حسن لتجربة عدد من اللاعبين.. بالإضافة إلى إعطاء راحة لبعض اللاعبين المحترفين.. فاستطاع عمل قائمة للمنتخب تجمع بين الخبرة والكفاءة.. تميزت بالهدوء والثقة في الأداء وبدون غرور.. وتعتبر هذه خطوة هامة لبناء جيل جديد نافع للمنتخب في الفترة القادمة.. وكانت صعوبة هذه المباراة ليس أنها تقام على ملعب الخصم فقط.. ولكن لأن الخصم يدخل المباراة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لأنه يمتلك ثلاث نقاط فقط.. ويحاول المنافسة على التأهل.. والفوز يصحح مساره.. ورغم تفوق منتخبنا فنياً وبالأرقام إلا أنها كانت مباراة ليست سهلة على الإطلاق.

المهم أن هذا التعادل ضمن لمنتخبنا التأهل وأن يظل في المركز الأول دون منافس.

تعالت الأصوات في الفترة الأخيرة لتعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة.. بالرغم من فشل الإنجليزي (كلاتنبيرج) وخلفه البرتغالي (بيريرا).

وبعد تعيين رئيس لجنة حكام مصري؛ الكابتن ياسر عبد الرؤوف، وهو أول مرة يتولى هذا المنصب بعد نجاحه عضواً في أكثر من لجنة سابقة..

أقول لكم من الآخر.. اتحاد الكرة برئاسة جمال علام باقٍ له عدة أيام.. ولن يستطيع استقدام رئيس لجنة حكام أجنبي.. ليتنا نعطي الفرصة للكابتن ياسر عبد الرؤوف للعمل هذه الفترة لإثبات كفاءته.. بل أطالب بدعمه ومساندته من أجل العبور من هذه الفترة الحرجة من عمر التحكيم.

وللعلم؛ كابتن ياسر عبد الرؤوف سوف يتقدم باستقالته فور نجاح المجلس الجديد ليختار ما يراه مناسباً.. سواء باستمراره رئيساً للجنة الحكام أو اختيار لجنة مصرية أخرى أو استقدام رئيس لجنة للحكام أجنبي.

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تحية تقدير واحترام لاتحاد الشركات ورئيسه المحاسب محمد عثمان هارون، الذي أقام حفل تكريم للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق، اعترافاً منهم بدعمه لبطولات اتحاد الشركات طوال تسع سنوات.. والأجمل من ذلك تكريم الاتحاد لأسرة المرحوم الدكتور حسني غندر.. وهو يعتبر الأب الروحي لاتحاد الشركات والرئيس السابق للاتحادين المصري والعربي..

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أصالة اتحاد الشركات العريق واعترافه بالجميل لمن يسانده.

رياضة الفروسية من الرياضات العريقة والتي تحتاج إلى تكاليف كبيرة جدا.. وملاعب على أعلى مستوى لا يقدر عليها كثير من الأندية.. ولذلك كان لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم مؤخراً بين إدارة المدرعات التابعة للقوات المسلحة واتحاد الفروسية المصري أهمية خاصة.. لدعم وتطوير هذه الرياضة.. وسوف يسهم هذا البروتوكول في رفع مستوى هذه الرياضة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.. بل سوف تشهد رياضة الفروسية ميلاد عهد جديد بناء على هذا البروتوكول.

نصيحة لكل الأندية بضرورة استقدام طبيب لتعليم جميع اللاعبين والمدربين، ومن الممكن الحكام أيضاً، أساسيات الإسعافات الأولية.. لأن هناك حالات تستدعي سرعة في العلاج.

وكان آخرها سقوط لاعب كفر الشيخ الكابتن محمد شوقي عندما بلع لسانه.. وهذه الحالة متكررة وتحتاج إلى سرعة في عوده اللسان إلى طبيعته ليتنفس اللاعب ولا يدخل في غيبوبة؛ وذلك حفاظاً على سلامة لاعبينا.