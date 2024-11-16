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بعد العروض المغرية.. سيد عبد الحفيظ يكشف موقف مارسيل كولر من البقاء في الأهلي

09:22 م السبت 16 نوفمبر 2024

سيد عبد الحفيظ

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كتب ـ محمد الميموني:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن كولر قرر الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة "إم بي سي مصر": "النادي الأهلي يتعامل مع المديرين الفنيين على أعلى مستوى من التقدير، وكولر يحصل على جميع حقوقه، فيمشي ليه".

وأضاف: "الأهلي بيدي المدربين كامل الحرية في آرائهم ويثق فيهم وفي أفكارهم، ولا يتدخل في أمورهم عشان كده اسمها (المدرسة الأهلاوية)".

وتابع: "العلاقة داخل الأهلي بين الإدارة والمدير الفني متفرقة كل واحد فاهم شغله ومش بيخش في شغل التاني".

واختتم: "احنا معندناش مشكلة نهائي في النادي الأهلي أن نتكلم مع حد برا النادي، وانا كنت دايما باخد رأى كابتن حلمي طولان في اللاعيبة".

سيد عبد الحفيظ موقف مارسيل كولر من البقاء في الأهلي العروض المغرية لكولر مارسيل كولر
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