بعد العروض المغرية.. سيد عبد الحفيظ يكشف موقف مارسيل كولر من البقاء في الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن كولر قرر الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة "إم بي سي مصر": "النادي الأهلي يتعامل مع المديرين الفنيين على أعلى مستوى من التقدير، وكولر يحصل على جميع حقوقه، فيمشي ليه".

وأضاف: "الأهلي بيدي المدربين كامل الحرية في آرائهم ويثق فيهم وفي أفكارهم، ولا يتدخل في أمورهم عشان كده اسمها (المدرسة الأهلاوية)".

وتابع: "العلاقة داخل الأهلي بين الإدارة والمدير الفني متفرقة كل واحد فاهم شغله ومش بيخش في شغل التاني".

واختتم: "احنا معندناش مشكلة نهائي في النادي الأهلي أن نتكلم مع حد برا النادي، وانا كنت دايما باخد رأى كابتن حلمي طولان في اللاعيبة".