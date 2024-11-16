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"بعد غياب أكثر من شهرين".. طارق حامد يعود للتدريبات الجماعية لفريق ضمك

09:15 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    طارق خامد
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    لاعب ضمك السعودي طارق حامد
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كتب - يوسف محمد:

عاد طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي، للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة الفريق، بعد غيابه خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

وكان طارق حامد، غاب عن التدريبات الجماعية لفريق ضمك السعودي، خلال الفترة الماضية، بسبب معاناته من الإصابة بقطع في أوتار الركبة.

وآخر مشاركة لنجم الوسط المصري مع ضمك السعودي، تعود إلى 28 أغسطس الماضي بالجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد فريق ضمك لملاقاة نظيره الخلود يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ويذكر أن عقد طارق حامد ينتهى مع فريق ضمك السعودي، بنهاية موسم 2025.

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طارق حامد فريق ضمك
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