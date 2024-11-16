"بعد مشاركته أمام النصر الليبي".. أبرز المعلومات عن جيفرسون كوستا لاعب الزمالك؟

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كتب - يوسف محمد:

لفت اللاعب الغيني جيفرسون كوستا لاعب نادي الزمالك، الأنظار إليه خلال مباراة الفريق أمام النصر الليبي أمس، بعد أدائه المميز في اللقاء.

وشارك جيفرسون كوستا مع الفريق الأول للزمالك في المباراة الودية أمس أمام النصر الليبي، للمرة الأولى منذ قدومه إلى الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية،

وانضم جيفرسون كوستا، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من أكاديمية كاستيلو برانكو.

من هو جيفرسون كوستا؟

يبلغ كوستا من العمر 19 عاماً، لكونه من مواليد 18 يناير عام 2005.

ويلعب كوستا في مركز قلب الدفاع.

وطول كوستا وصل إلى 190 سم.

وسبق لكوستا المشاركة رفقة العديد من الأندية في البرتغال، خلال مراحل الشباب والناشئين، أبرزهم فريق سبورتنج براجا و إشتوريل برايا.

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