أحمد حسن يحتفل بذكرى حصوله على لقب عميد لاعبي العالم

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كتب - يوسف محمد:

توج نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن، في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 2011، بلقب عميد لاعبي العالم، لكونه أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية.

وفي ذلك الوقت وبعد مشاركة حسن في مباراة منتخب مصر أمام كينيا، نجح في الوصول إلى 179 مباراة دولية، متفوقاً على لاعب المنتخب السعودي محمد الدعيع، صاحب الـ 178 مباراة دولية.

واحتفى أحمد حسن بذكرى تتويجه بهذا اللقب، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور وعلق عليه: "التاريخ دائما ما يذكرنا بلحظات الفخر والسعادة، بفضل الله في مثل هذا اليوم عام 2011 توجت بلقب عميد لاعبي العالم كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية لمدة 11 سنة متتالية متربعا على عمادة لاعبي العالم".

وأضاف: "ولحسن الحظ تواجد اثنين من أساطير كرة القدم المصرية، كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب في هذا اليوم، ونفس اليوم حصولي مع النادي الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا 2008".

وتابع: "الحقيقة دائما التاريخ يذكرنا بلحظات وإنجازات ونجاحات تدعو للفخر والاعتزاز خلال مسيرتك في الملاعب".

واختتم حسن: "دائما التاريخ لا ينسى من صنعوه".

واعتزل أحمد حسن كرة القدم في عام 2013 وهو يمتلك في جعبته 184 مباراة دولية، بعد سنوات تراجع أحمد حسن إلى المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية، خلفاً لكلا من "رونالدو صاحب الـ 215 مباراة مع البرتغال، بدر المطوع 196، الكوري سو تشوه صاحب الـ 195 مباراة، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب 186 مباراة".

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