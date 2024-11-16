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أول تعليق من الحضري على فوز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية (صورة)

08:01 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق
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كتب- وائل توفيق:

علق عصام الحضري على فوز فوز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب الحضري: " عاد من يستحق .. أتمنى التوفيق وكامل الدعم لقائمة المهندس هاني أبوريدة في قيادة سفينة كرة القدم المصرية، مليون مبروك للعضو الأقدم على مستوى العالم بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وجاءت قائمة أبوريدة كالآتي:

هاني حسن علي أبو ريدة (رئيس).- خالد محمد علي الدرندلي (نائب للرئيس).- أحمد محمد حلمي أحمد الشريف (عضو).- محمد محمود يونس الشربيني (عضو).- وليد عمر عبد الجواد درويش (عضو).- مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة (عضو).- طارق محمد محمد محمد أبو العينين (عضو).- محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين (عضو).- إيناس محمد علي مظهر (عضو).

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