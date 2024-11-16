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مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك حقيقة قرار الزمالك بفسخ عقد البولندي، كونراد ميشالاك.

وقال المصدر لموقع مصراوي، لا توجد نية في الوقت الحالي بفسخ عقد ميشالاك كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الجهاز الفني لنادي الزمالك سينتظر حتى شهر يناير المقبل ليقييم أداء اللاعب بشكل كامل، وفي حاله تقديمه نفس الأداء الحالي سيلجأ النادي إلى فسخ العقد ورحيل اللاعب.

يذكر أن ميشالاك شارك مع الزمالك في 5 مباريات، لم يصنع أو يسجل.

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