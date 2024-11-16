خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير النادي الأهلي لهذا السبب (صورة)

كتب ـ محمد الميموني:

اعتذر خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي عما بدر منه بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي اليوم السبت 16 نوفمبر، اعتذارا رسميا من اللاعب خالد عبد الفتاح، جاء فيه: "عبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي".

وأضاف البيان: "وقال إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة. ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير. والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي".

وكان غصب جمهور الأهلي من عبد الفتاح بسبب منشور له مع لاعب نادي بيراميدز مروان حمدي يهنئه خلالها بعيد ميلاده.

وكان حمدي، قد انتشر له مقطع فيديو عقب مباراة بيراميدز والأهلي في الدور الثاني من الدوري المصري الموسم الماضي 2023-2024 وهو يوجه عبارات غير لائقة لجماهير الأهلي، اعتذر عنها فيما بعد على حساباته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.