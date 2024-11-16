مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
اثيوبيا

اثيوبيا

0 2
18:00
تنزانيا

تنزانيا

دوري الأمم الأوروبية
الجبل الأسود

الجبل الأسود

0 0
19:00
أيسلندا

أيسلندا

دوري الأمم الأوروبية
تركيا

تركيا

0 0
19:00
ويلز

ويلز

دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

دوري الأمم الأوروبية
هولندا

هولندا

- -
21:45
المجر

المجر

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
أوروجواي

أوروجواي

3 2
02:00
كولومبيا

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير النادي الأهلي لهذا السبب (صورة)

07:22 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 11 صورة
    عمر كمال وخالد عبد الفتاح
  • عرض 11 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 11 صورة
    خالد عبد الفتاح لاعب نادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي
  • عرض 11 صورة
    هاني وعبد القادر وخالد عبد الفتاح
  • عرض 11 صورة
    فيستون مايلي يعلق على لقطته مع خالد عبد الفتاح
  • عرض 11 صورة
    خالد عبد الفتاح على إنستجرام
  • عرض 11 صورة
    محمد شريف وخالد عبد الفتاح
  • عرض 11 صورة
    خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

اعتذر خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي عما بدر منه بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي اليوم السبت 16 نوفمبر، اعتذارا رسميا من اللاعب خالد عبد الفتاح، جاء فيه: "عبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي".

وأضاف البيان: "وقال إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة. ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير. والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي".

وكان غصب جمهور الأهلي من عبد الفتاح بسبب منشور له مع لاعب نادي بيراميدز مروان حمدي يهنئه خلالها بعيد ميلاده.

وكان حمدي، قد انتشر له مقطع فيديو عقب مباراة بيراميدز والأهلي في الدور الثاني من الدوري المصري الموسم الماضي 2023-2024 وهو يوجه عبارات غير لائقة لجماهير الأهلي، اعتذر عنها فيما بعد على حساباته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

4

خالد عبد الفتاح الأهلي جماهير الأهلي مروان حمدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة