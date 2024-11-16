"تتويج أولمبي".. أرقام طاهر محمد مع منتخبات مصر بعد تألقه أمام كاب فيردي أمس

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي أمس الجمعة، تألق لاعب المنتخب الوطني طاهر محمد طاهر، الذي نجح في إحراز هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء.

وكان طاهر محمد نجح في تسجيل هدف الفراعنة الأول، في شباك منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، الهدف الدولي الأول له رفقة المنتخب الوطني، في اللقاء الأول الذي يظهر اللاعب كأساسي رفقة الفراعنة.

وعلى الرغم من أن مباراة منتخب مصر أمس أمام كاب فيردي، هى المباراة الأولى، التي يشارك فيها طاهر محمد طاهر كأساسي رفقة المنتخب الأول، إلا أنه يعد من اللاعبين الذين سبقوا لهم المشاركة في الكثير من المنتخبات الوطنية.

وشارك طاهر محمد طاهر رفقة منتخب مصر تحت 20 عاماً، في 6 مباريات تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

وخلال فترة تواجده طاهر مع المنتخب الأوليمبي، كان يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، تحت قيادة شوقي غريب.

ولعب طاهر محمد رفقة منتخب مصر الأوليمبي 7 مباريات، بينهما أربع مباريات في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل طاهر رفقة منتخب مصر الأوليمبي هدفين، كما أنه نجح في حصد لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً رفقة منتخب الفراعنة، قبل أن يصل إلى منتخب مصر الأول ويشارك للمرة الأولى في 16 نوفمبر 2018، أمام منتخب تونس.

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