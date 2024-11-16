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"بينهم زيزو وحمدي".. طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة لاعبي الفريق

06:25 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة رباعي الفريق أحمد سيد زيزو، محمد حمدي، مصطفى الزناري وأحمد حمدي وموعد عودتهم للملاعب.

وقال أسامة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أحمد زيزو لاعب الفريق يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، فيما يعاني محمد حمدي الظهير الأيسر من جزع في الرباط الخارجي للركبة".

وأضاف: "الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد حمدي، يخوضان برنامج تأهيلي حالياً وسيخضعان لاختبار طبي بعد العودة للتدريبات".

واختتم أسامة تصريحاته: "أحمد حمدي لاعب الفريق يسير بشكل جيد، للتخلص من إصابة الرباط الصليبي التي يعاني منها، بينما يعاني مصطفى الزنارى من جرح قطعي في الرأس تعرض له قبل العودة السفر إلى ليبيا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقى الهزيمة أمس الجمعة أمام فريق النصر الليبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسن.

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