أول تعليق للاعب الزمالك بعد مشاركته للمرة الأولى

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كتب - محمد القرش:

أبدى المدافع الغيني، جيفرسون كوستا، سعادته بالمشاركة لأول مرة مع الزمالك في مباراة النصر الليبي الودية التي أقيمت أمس الجمعة.

وقال جيفرسون كوستا في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "سعيد بالظهور الأول لي مع الفريق وتسجيل هدف خلال المباراة، رغم أنها ليست مباراة رسمية ولكنها دفعني للأفضل".

وأضاف: "بعد المباراة والمشاركة شعرت أنه يمكنني تقديم إضافة لفريقي ومساعدته في اللقاءات بأفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة، واسعى للحصول على فرصة أكبر مع الفريق بعد تسجيلي هدفا".

وواصل: "جوزيه جوميز ساعدني كثيرا على التأقلم مع الفريق، ودائما ما يمنحني التعليمات الخاصة بواجبات مركزي لأكون قادرا على المشاركة بشكل أساسي".

وأتم المدافع: "سعيد للغاية لكوني جزء من أفضل نادٍ في القارة الأفريقية، وأشكر جماهير الزمالك على رسائل الدعم التي وصلتني".

وشارك المدافع الغيني مع الزمالك في ودية النصر الليبي التي أقيمت في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، وسجل اللاعب هدف فريقه الوحيد، بعد انضمامه في موسم 2024/25 قادما من رديف نادي بنفيكا.

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