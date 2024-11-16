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"كما عودتنا".. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ناصر منسي

05:33 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا وناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي من تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
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كتب - محمد القرش:

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاده مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ناصر منسي، بعد إتمامه الـ27 عاما.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصة "فيسبوك" صورة لناصر منسي: "السوبر منسي، نتمنى لك عامًا مليئًا بالأهداف الحاسمة كما عودتنا".

الجدير بالذكر أن ناصر منسي انضم إلى الزمالك في موسم 2022/23 قادما من البنك الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 460 ألف دولار.

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