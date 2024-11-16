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الإسماعيلي يفوز وديًا على فايد برباعية

05:00 م السبت 16 نوفمبر 2024

نادر فرج لاعب الإسماعيلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الإسماعيلي برباعية مقابل هدف وديًا على ضيفه فايد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية.

وشهدت المباراة مشاركة مجموعة من شباب الإسماعيلي؛ إذ أوضح النادي عبر بيان رسمي اليوم، أن الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم يريد منح الشباب الثقة.

وسجل رباعية الإسماعيلي كل من: حسن صابر بالدقيقة 40، حسن منصور بالدقيقة 44، عبدالرحمن كتكوت بالدقيقة 70 من ركلة جزاء ومحمود سنجاري بالدقيقة 78.

ويلتقي الإسماعيلي نظيره زد بملعب بتروسبورت يوم غد الأحد ضمن ودياته خلال فترة التوقف الدولي.

ويحتل فريق الإسماعيلي بعد مرور جولتين من الدوري المركز الـ 15 بجدول الترتيب برصيد نقطة من فوز وتعادل.

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