ماذا قدم محمد ربيعة في ظهوره الأول مع المنتخب أمام كاب فيردي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دفع المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن بمدافع فريق سموحة محمد ربيعة أساسيًا بأول مشاركة له مع المنتخب في ظهوره أمام نظيره كاب فيردي.

وتعادل المنتخب بهدف لمثله مع مستضيفه كاب فيردي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويُعد الاستدعاء أمام كاب فيردي هو الأول للاعب سموحة لصفوف المنتخب.

وشارك صاحب الـ 28 عاماً لمدة 90 دقيقة أمام كاب فيردي؛ إذ أبعد كرتين عن المرمى وفاز بـ 4 التحامات أرضية من أصل 7، فيما لمسّ الكرة 92 مرة مررها لزملائه 80 مرة من بينها 69 تمريرة صحيحة بدقة 86%.

وأرسل اللاعب 6 كرات طولية صحيحة من أصل 11 كرة طولية أرسلها، فيما سدد كرة خارج المرمى ونفذّ مراوغتين ناجحتان.

وكان ربيعة قد انضم لصفوف سموحة في أغسطس الماضي قادمًا من نادي مودرن سبورت؛ إذ شارك معه أساسيًا بأول جولتين من النسخة الجارية من الدوري.

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