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رسميا.. هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية

04:40 م السبت 16 نوفمبر 2024

هاني أبو ريدة

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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في الرابعة مساء اليوم، بتقدم قائمة واحدة بأوراقها يتصدرها هاني أبو ريدة.

وتضم القائمة للمرشحين لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم كل من:

١- هاني حسن علي أبو ريدة

٢ - خالد محمد علي الدرندلي

٣ - أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

٤ - محمد محمود يونس الشربيني

٥ - وليد عمر عبد الجواد درويش

٦ - مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

٧ - طارق محمد محمد محمد أبو العينين

٨ - محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

٩ - إيناس محمد علي مظهر

المرشحون الاحتياطيون

١- أشرف محمد موسى حسن

٢ - جمس حنا جرس جاد الرب

٣ - هيام محمد محمد بركة

وهكذا يكون هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية.

هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم
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