"اختبار طبي وجرح قطعي في الرأس".. تطورات الحالة الصحية لمصابي الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، تطورات الحالة الصحية لمصابي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال محمد أسامة، في بيان رسمي: "إن أحمد سيد زيزو الذي يعاني من جزع في الرباط الخارجي للركبة ومحمد حمدي الذي يعاني من جزع في الرباط الخارجي للركبة يخضعان لبرنامج تأهيلي حالياً، ويتم متابعة حالتهما، وسيخضعان لاختبار طبي بعد العودة للتدريبات للاطمئنان عليهما".

وأضاف: "أحمد حمدي يسير بخطى ثابتة في البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته، وانتهى من مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلي".

وأتم تصريحاته: "مصطفى الزناري يعاني من جرح قطعي في الرأس، وتم عمل خياطة الجرح بعدة غرز طبية في موضع الإصابة قبل السفر إلى ليبيا، ويتم متابعة حالته بشكل مستمر".

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