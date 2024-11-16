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"الإجمالي 100 مليون جنيه".. مصدر يكشف لمصراوي قيمة مقدمات عقود الأهلي المستحقة وموعد صرفها

04:18 م السبت 16 نوفمبر 2024
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كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر إن أمين صندوق النادي الأهلي، خالد مرتجي، يُكثف خلال الفترة الجارية من اجتماعاته مع الإدارة المالية؛ لحصر المبالغ المالية المُستحقة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن ما يتبقى للاعبين هو مقدم العقود؛ إذ يصل إجمالي المبلغ للاعبين المحليين والأجانب قرابة 100 مليون جنيه ولكن تم صرف مقدمات عقود اللاعبين الأجانب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مقدم العقود سيتم صرفها خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وفي سياق آخر يستعد فريق الأهلي لاستضافة نظيره الاتحاد عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

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