أول رد فعل لـ أحمد فتوح بعد الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ

كتبت-هند عواد:

قضت المحكمة بمعاقبة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وإلغاء رخصة قيادته.

وكتب أحمد فتوح عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الدرجات -تمحو السيئات - تفرج الهم - توفي بها حق من حقوقه - تنال بها شفاعته ومحبته وتوقيره - يثني عليك ربك في الملأ الأعلى - القرب منه منزلة يوم القيامة- صلاتك تعرض عليه ﷺ - سبب لاستجابة الدعاء - يطيب بها مجلسك -تخرجك من الظلمات إلى النور".

وتعرض أحمد فتوح لحادث سير، في أغسطس الماضي على طريق الساحل الشمالي، أسفر عن وفاة شخص، وكان اللاعب يحاكم بتهمة القيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في القتل عن طريق الخطأ.